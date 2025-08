Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81

Lkr. Tuttlingen) - Sprinter kracht bei Starkregen in Leitplanke (02.08.2025)

Geisingen, A81 (ots)

Am späten Samstagnachmittag ist ein Transporterfahrer auf der Autobahn 81 bei Starkregen ins Schleudern geraten und mit einer Leitplanke kollidiert.

Gegen 17:30 Uhr war ein 24-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zu einem Parkplatz verlor er bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Transporter nicht an die Wetterverhältnisse angepasst unterwegs und wies zudem eine unzureichende Profiltiefe am hinteren linken Reifen auf. Der Sprinter prallte auf dem Verzögerungsstreifen gegen die linke Leitplanke und blockierte die Einfahrt zum Parkplatz.

Am Transporter entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Der Mercedes konnte in eine nahegelegene Parkbucht geschoben werden, sodass der Verkehr auf dem Verzögerungsstreifen wieder freigegeben werden konnte.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrer als Berufskraftfahrer keine ordnungsgemäßen Tageskontrollblätter mitführte. Eine separate Anzeige an das zuständige Landratsamt folgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell