Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle - Männer schlagen mit Holzstielen aufeinander ein (03.08.2025)

Singen (ots)

Nachdem zwei Männer bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle mit Holzstielen aufeinander eingeschlagen haben, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Infolge bereits seit längerer Zeit andauernder Streitigkeiten zwischen den Kindern zweier Familien, mischten sich am gestrigen Abend schließlich die Eltern in den Disput ihrer Kinder ein. In der Folge gingen ein 44-Jähriger und ein 31-Jähriger mit Holzstielen aufeinander los. Die beiden 27 und 35 Jahre alten Ehefrauen und ein 11-jähriges Mädchen waren in die Auseinandersetzung ebenfalls involviert. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, die aber keiner ärztlichen Behandlung bedurften.

Da beide Parteien sich gegenseitig beschuldigten den jeweils anderen angegriffen zu haben, bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls sich unter der Tel. 07731 888-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell