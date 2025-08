Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Sachbeschädigungen an Kirche (02.08.2025)

VS-Schwenningen (ots)

An der Pauluskirche haben Unbekannte am Samstag, im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr eine Scheibe beschädigt. Bereits in der jüngeren Vergangenheit waren Scheiben an der Kirche am Paulusplatz beschädigt worden. Der Sachschaden dürfte insgesamt im vierstelligen Bereich liegen. Hierzu bittet das Polizeirevier in Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell