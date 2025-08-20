Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 59-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 59-jährige Rollerfahrerin zog sich am Dienstag, 19. August, leichte Verletzungen zu, als sie in einem Kreisverkehr am Heideweg/Rhynernberg nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw stürzte.

Gegen 20 Uhr befuhr die Hammerin mit ihrem Roller den Kreisverkehr. Zeitgleich fuhr eine 36-jährige Seat-Fahrerin aus dem östlichen Einmündungsbereich in den Kreisverkehr ein. Daraufhin kam es zur Kollision. Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

