POL-FR: Neuenburg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Dienstagabend, gegen 19:35 Uhr ereignete sich auf der L 134, zwischen Schliengen und Neuenburg kurz nach der Einmündung nach Steinenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach derzeitigen Kenntnisstand fuhr der Geschädigte von Schliengen kommend in Richtung Neuenburg, als ein entgegenkommender PKW ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn geriet und den Geschädigten streifte. Beim Unfallverursacher soll es sich um einen silberfarbenen VW Golf oder VW EOS gehandelt haben.

Durch umherfliegende Splitter und Teile des Spiegelgehäuses wurde der geschädigte Autofahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro.

Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631/1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können.

