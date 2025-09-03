Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auffahrunfall auf Bundesstraße - vier Fahrzeuge beteiligt - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 11.20 Uhr, kam es in Brennet auf der Basler Straße (Bundesstraße) zu einem Unfall an welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Person wurde leicht verletzt. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Basler Straße. Vor ihr befanden sich fünf weitere Fahrzeuge, welche anhielten da das vorderste Fahrzeug nach links zu einer Autowerkstatt abbiegen wollte. Die 25-Jährige bemerkte wohl die vor ihr stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Pkw einer 78-jährigen Fahrerin auf. Deren Pkw schob es auf den Pkw einer 74-Jährigen Fahrerin. Der Pkw der 74-Jährigen wurde auf den vor ihr stehenden Pkw eines 78-jährigen Pkw-Fahrer geschoben. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw der 25-Jährigen musste abgeschleppt werden.

