Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auffahrunfall auf Bundesstraße - vier Fahrzeuge beteiligt - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 11.20 Uhr, kam es in Brennet auf der Basler Straße (Bundesstraße) zu einem Unfall an welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Person wurde leicht verletzt. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Basler Straße. Vor ihr befanden sich fünf weitere Fahrzeuge, welche anhielten da das vorderste Fahrzeug nach links zu einer Autowerkstatt abbiegen wollte. Die 25-Jährige bemerkte wohl die vor ihr stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Pkw einer 78-jährigen Fahrerin auf. Deren Pkw schob es auf den Pkw einer 74-Jährigen Fahrerin. Der Pkw der 74-Jährigen wurde auf den vor ihr stehenden Pkw eines 78-jährigen Pkw-Fahrer geschoben. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw der 25-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

  • 03.09.2025 – 14:53

    POL-FR: Jestetten: Vandalismus auf Modellflugplatz - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag, 01.09.2025 auf Dienstag, 02.09.2025, befuhr ein Unbekannter mit einem Pkw in mehreren Kreisen die Rasenfläche des Modellflugplatzes in Jestetten. Aufgrund der Witterung in den vergangenen Tag und einem dementsprechenden weichen Erdreich wurde die Rasenfläche des Modellflugplatzes stark in Mitleidenschaft gezogen. Der ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:36

    POL-FR: Teningen-Köndringen: Mehrere Autofahrer aufgrund Durchfahrverbot beanstandet

    Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 02.09.2025, wurde das Durchfahrverbot der Straße "Am Sportfeld" in Köndringen durch das Polizeirevier Emmendingen kontrolliert. Aufgrund einer Baustelle an der Elzbrücke in der Emmendinger Straße in Teningen wird diese Verbindungsstrasse stark frequentiert und das dortige Durchfahverbot missachtet. Im Rahmen der 50-minütigen ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:48

    POL-FR: Neuenburg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, gegen 19:35 Uhr ereignete sich auf der L 134, zwischen Schliengen und Neuenburg kurz nach der Einmündung nach Steinenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach derzeitigen Kenntnisstand fuhr der Geschädigte von Schliengen kommend in Richtung Neuenburg, als ein entgegenkommender PKW ...

    mehr
