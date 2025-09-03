POL-FR: Bad Säckingen: Feuerwehreinsatz - Schwelbrand in Kartonpresse
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 13.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Container im rückwärtigen Bereich des Einkaufszentrums Lohgerbe mitgeteilt. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung aus einer Kartonpresse festgestellt werden. Ein offenes Feuer war nicht ersichtlich. Die Feuerwehr brachte den Schwelbrand rasch unter Kontrolle. Die Ursache des Schwelbrandes ist nicht bekannt.
