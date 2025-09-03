POL-FR: Weil am Rhein: Pkw in Parkhaus aufgebrochen
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 02.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 19.10 Uhr bis 19.35 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Fahrzeugscheibe ein, um aus einem Pkw einen Rucksack zu entwenden. In dem schwarzen Lederrucksack befand sich unter anderem Bargeld. Der Pkw stand im Erdgeschoss eines Parkhauses eines großen Einkaufscenters in Friedlingen.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell