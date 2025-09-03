POL-FR: Weil am Rhein: Pkw in Parkhaus aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 02.09.2025, kurz vor 20.00 Uhr, kam ein 22-jähriger Motorradfahrer von der Landstraße 159 ab und verletzte sich dabei. Er befuhr die Landstraße zwischen den Ortschaften Detzeln und Untermettingen, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte. Mit Verletzungen am Bein und ...

mehr