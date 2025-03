Polizeipräsidium Konstanz

Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil - Überholmanöver führt zu Unfall - Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (27.03.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Überholmanöver hat am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 415 bei Oberndorf zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden geführt.

Ein 19-Jähriger befuhr gegen 16:15 Uhr mit einem Seat Arona die L415 in Richtung Lindenhof. In einer zweispurigen Rechtskurve setzte er zum Überholen eines anderen Fahrzeugs an, verlor dabei jedoch die Kontrolle über das Auto, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte in die Leitplanke.

Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand, jedoch entstand sowohl am Seat, als auch an der Leitplanke ein Schaden von mindestens 15.000 Euro. Die Feuerwehr musste zur Bergung des Wagens hinzugezogen werden.

Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Beamten im Handschuhfach des Wagens eine Dose mit Tabletten, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

