PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw kommt von Bundesstraße 316 ab

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.09.2025, kurz nach 12.00 Uhr, kam ein 75-jähriger Pkw-Fahrer von der Bundesstraße 316 ab. Der 75-Jährige befuhr die Bundesstraße von Rheinfelden kommend in Richtung Lörrach, als er unweit des Hagenbacher Hofes, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten überfuhr. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw schleuderte über die Gegenfahrbahn gegen eine Schutzplanke und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Ein wirtschaftlicher Totalschaden wird angenommen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 15:01

    POL-FR: Weil am Rhein: Pkw in Parkhaus aufgebrochen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 02.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 19.10 Uhr bis 19.35 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Fahrzeugscheibe ein, um aus einem Pkw einen Rucksack zu entwenden. In dem schwarzen Lederrucksack befand sich unter anderem Bargeld. Der Pkw stand im Erdgeschoss eines Parkhauses eines großen Einkaufscenters in Friedlingen. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:59

    POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 02.09.2025, kurz vor 20.00 Uhr, kam ein 22-jähriger Motorradfahrer von der Landstraße 159 ab und verletzte sich dabei. Er befuhr die Landstraße zwischen den Ortschaften Detzeln und Untermettingen, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte. Mit Verletzungen am Bein und ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:57

    POL-FR: Bad Säckingen: Feuerwehreinsatz - Schwelbrand in Kartonpresse

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 13.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Container im rückwärtigen Bereich des Einkaufszentrums Lohgerbe mitgeteilt. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung aus einer Kartonpresse festgestellt werden. Ein offenes Feuer war nicht ersichtlich. Die Feuerwehr brachte den Schwelbrand rasch unter Kontrolle. Die Ursache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren