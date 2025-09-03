Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw kommt von Bundesstraße 316 ab

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.09.2025, kurz nach 12.00 Uhr, kam ein 75-jähriger Pkw-Fahrer von der Bundesstraße 316 ab. Der 75-Jährige befuhr die Bundesstraße von Rheinfelden kommend in Richtung Lörrach, als er unweit des Hagenbacher Hofes, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten überfuhr. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw schleuderte über die Gegenfahrbahn gegen eine Schutzplanke und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Ein wirtschaftlicher Totalschaden wird angenommen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

