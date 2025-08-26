PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch ins Freibad

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich zwischen Sonntag (24.08.2025) spätabends und den frühen Morgenstunden des Montags (25.08.2025) trieben noch unbekannte Täter im Freibad in der Badstraße in Eltingen ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt zum Freibadgelände und brachen dann vier Türen und eine Schranktür im Bereich des Bürotraktes auf. Die Räume wurden auch durchwühlt, wobei den Tätern vermutlich nichts Stehlenswertes in die Hände fiel, so dass sie sich ohne Beute wieder aus dem Staub machten. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

