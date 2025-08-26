Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: In Vereinsgaststätten eingebrochen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich dieselben noch unbekannten Täter brachen zwischen Samstag (23.08.2025) 12:00 Uhr und Montag (25.08.2025) 16:00 Uhr in zwei Vereinsgaststätten ein, die jeweils am Ortsrand von Hirschlanden liegen. In den beiden Fällen verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch ein gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt in die beiden Gebäude. In der Vereinsgaststätte in der Straße "Seehansen" durchwühlte die Täterschaft mehrere Schubladen und entwendete einen Geldbeutel mit rund 20 Euro Inhalt. Weiteres Diebesgut ist bislang unbekannt. In der zweiten Vereinsgaststätte im Schellweg rissen die Täter einen Rollladen aus der Führungsschiene und wuchteten ein Fenster auf. Im Inneren der Gaststätte durchsuchten die Täter ebenfalls die Räumlichkeit. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden an beiden Gebäuden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell