PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: In Vereinsgaststätten eingebrochen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich dieselben noch unbekannten Täter brachen zwischen Samstag (23.08.2025) 12:00 Uhr und Montag (25.08.2025) 16:00 Uhr in zwei Vereinsgaststätten ein, die jeweils am Ortsrand von Hirschlanden liegen. In den beiden Fällen verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch ein gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt in die beiden Gebäude. In der Vereinsgaststätte in der Straße "Seehansen" durchwühlte die Täterschaft mehrere Schubladen und entwendete einen Geldbeutel mit rund 20 Euro Inhalt. Weiteres Diebesgut ist bislang unbekannt. In der zweiten Vereinsgaststätte im Schellweg rissen die Täter einen Rollladen aus der Führungsschiene und wuchteten ein Fenster auf. Im Inneren der Gaststätte durchsuchten die Täter ebenfalls die Räumlichkeit. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden an beiden Gebäuden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:35

    POL-LB: Rutesheim: Einbruch in Vereinsheim

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Montag (25.08.2025) brachen noch unbekannte Täter in ein Vereinsheim im Eisengriffweg in Rutesheim ein. Um in das Innere des Gaststättenbereichs zu gelangen, hebelten die Unbekannten ein Fenster im Bereich der Terrasse auf. In der Gaststätte brachen sie eine Geldkassette und im Treppenhaus anschließend einen Getränkeautomaten auf. Das enthaltene Bargeld ließen sie mitgehen. ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:01

    POL-LB: Schönaich: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (25.08.2025) zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr auf einem Parkplatz im Dammweg in Schönaich einen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker davon. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 10:57

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbrecher durch Hund in die Flucht geschlagen

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Montag (25.08.2025) zwischen 01:00 Uhr und 05:30 Uhr in der Straße "Auf der Wart" in Ludwigsburg versucht durch einen Hofladen in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierzu schlugen die Täter auf der Gebäuderückseite vermutlich mittels eines Steines ein Fenster zum Hofladen ein und drückten es auf. Im Innern wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren