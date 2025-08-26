PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Ludwigsburg: Einbrecher durch Hund in die Flucht geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Montag (25.08.2025) zwischen 01:00 Uhr und 05:30 Uhr in der Straße "Auf der Wart" in Ludwigsburg versucht durch einen Hofladen in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierzu schlugen die Täter auf der Gebäuderückseite vermutlich mittels eines Steines ein Fenster zum Hofladen ein und drückten es auf. Im Innern wurde die Kasse gewaltsam geöffnet. Diese war jedoch leer. Anschließend wollten die Unbekannte eine angrenzende Tür zum Wohnbereich öffnen. Vermutlich schlug hierauf der Hund der Bewohner an, woraufhin die Einbrecher über eine Hintertüre flüchteten. Der Polizeiposten Oststadt bittet Zeugen, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

