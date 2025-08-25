PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg und Remseck am Neckar: Vandalismus auf Friedhöfen

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Friedhof in Remseck am Neckar - Neckargröningen wurden bereits am Donnerstag (21.08.2025) zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr mehrerer Grabkreuze und Grablichter durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Polizeiposten Remseck am Neckar ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte. Diese werden gebeten sich unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Am Freitag (22.08.2025) gegen 16.00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin einer Gärtnerei fest, dass auch auf dem Friedhof in Ludwigsburg-Pflugfelden mehrere Holzkreuze durch bislang unbekannte Täter beschädigt wurden. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Ludwigsburg aufgenommen und Zeugen, sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

