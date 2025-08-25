Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag (23.08.2025) gegen 23.20 Uhr in der Rechbergstraße in Böblingen versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Sie versuchten zunächst eine Terrassentüre aufzuhebeln, wodurch die Scheibe beschädigt wurde. Mutmaßlich mit einem Besen schlugen die Täter ein Kellerfenster ein. Anwohner verständigten die Polizei, da sie das Klirren der zerspringenden Scheiben gehört hatten. Die Täter konnten unerkannt flüchten, ohne in das Wohnhaus gelangt zu sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können

