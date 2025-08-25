Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Stromverteilerkasten beschädigt und beschmiert

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter im Verlauf des Samstags (23.08.2025) oder am Sonntag (24.08.2025) vor 08.00 Uhr an einem Verteilerkasten im Erich-Kästner-Weg in Gärtringen. Der Stromverteiler wurde umgestoßen und aufgehebelt. Außerdem wurde der Kasten mit Graffitis beschmiert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

