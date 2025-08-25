PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen zu möglicher Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt zu einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung, zu der es am Freitag (22.08.2025) gegen 15:45 Uhr in der Stuttgarter Straße in Waldenbuch gekommen sein soll. Ein zunächst unbekannter BMW-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Gartenstraße. Am Fußgängerüberweg vor dem Kreisverkehr lief zu diesem Zeitpunkt eine 35-jährige Fußgängerin mit ihrem dreijährigen Sohn und wollten hier die Fahrbahn queren. Hierbei soll der BMW-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne zu bremsen an den Fußgängerüberweg herangefahren und diesen sodann passiert haben. Nur durch das Zurückziehen ihres Sohnes auf den Gehweg soll es zu keiner Kollision mit dem Fahrzeug gekommen sein. Anschließend fuhr der Fahrzeuglenker weiter. Bei einer anschließenden Halterüberprüfung durch alarmierte Polizeibeamte konnte ein 22-Jähriger als verantwortlicher Fahrer ermittelt werden. Dieser bestritt die Vorwürfe. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei nun Zeugen und bittet diese, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

