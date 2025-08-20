Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Tresor aus Restaurant gestohlen
Recklinghausen (ots)
Nach einem Einbruch in ein Restaurant an der Grutholzallee bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine Zeugin konnte in der vergangenen Nacht (02:40 Uhr) Über eine Überwachungskamera mehrere Männer (vermutlich vier) beobachten. Die Unbekannten hatten zuvor eine Seitentür aufhebelt, um in das Lokal zu gelangen. Im Objekt hebelten sie eine Bürotür auf und brachen dann einen Tresor aus einer Verankerung. In dem Tresor befand sich Bargeld. Sie transportierten das Diebesgut in ein Auto und flüchteten. Auch das Kennzeichen, das am Fahrzeug angebracht war, wurde zuvor gestohlen.
Ein Täter war schwarz gekleidet und trug eine Sturmhaube. Das Auto soll weiß oder silber gewesen sein. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Hinweise werden unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell