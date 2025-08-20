Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Tresor aus Restaurant gestohlen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Restaurant an der Grutholzallee bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine Zeugin konnte in der vergangenen Nacht (02:40 Uhr) Über eine Überwachungskamera mehrere Männer (vermutlich vier) beobachten. Die Unbekannten hatten zuvor eine Seitentür aufhebelt, um in das Lokal zu gelangen. Im Objekt hebelten sie eine Bürotür auf und brachen dann einen Tresor aus einer Verankerung. In dem Tresor befand sich Bargeld. Sie transportierten das Diebesgut in ein Auto und flüchteten. Auch das Kennzeichen, das am Fahrzeug angebracht war, wurde zuvor gestohlen.

Ein Täter war schwarz gekleidet und trug eine Sturmhaube. Das Auto soll weiß oder silber gewesen sein. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Hinweise werden unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen.

