Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Waltrop: Einbrüche - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Waltrop
Bislang unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus Im Hirschkamp ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten Sie eine Terrassentür auf. Zu dem Einbruch kam es zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter mindestens Schmuck mit.
Um 03:20 Uhr in der Nacht zu Dienstag brachen vier unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Leveringhäuser Straße ein. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass die Täter über die Ladentheke kletterten und anschließend Bargeld und Tabakwaren einpackten. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Einbruch wurde von einer Zeugin beobachtet und gemeldet. Die Täter konnten nicht beschrieben werden.
Hinweise melden Sie bitte der Polizei unter der 0800 2361 111.
