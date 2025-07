Polizei Münster

POL-MS: Falsche Polizisten betrügen 84-Jährige in Pluggendorf - Polizei warnt und sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Dienstag (01.07.) eine 84-jährige Münsteranerin mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" um Geld betrogen.

Der angebliche Polizist meldete sich telefonisch bei der Dame und setzte sie unter Druck, dass er Auslandsüberweisungen von ihrem Bankkonto verfolge und sie daher nicht auflegen dürfe.

Der Unbekannte verwickelte die Münsteranerin in ein Gespräch und erlangte so Informationen zu ihren Vermögenswerten und erfragte die Individualnummern der vorhandenen Bargeldscheine. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass es sich bei ihrem Geld um Falschgeld handeln würde, da eine Bankmitarbeiterin dies fälschlicherweise ausgehändigte. Er erklärte ihr, dass ein Kollege in ziviler Kleidung das Geld bei ihr zu Hause abholen würde und zweimal klingeln würde.

Gegen 18 Uhr erschien der vermeintliche Zivilpolizist bei der Münsteranerin in der Scharnhorststraße nahe der Sperlichstraße und nahm das Bargeld entgegen.

Die 84-Jährige beschreibt den Abholer als circa 30-40 Jahre alt, 1,90 Meter groß und mit einem südländischen Erscheinungsbild. Er sei schlank und habe dunkle, lockige Haare gehabt. Sowohl der Anrufer als auch der Abholer sprachen akzentfreies Deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Betrügern machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Telefonnummern erhalten. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Die echte Polizei wird Sie dazu niemals auffordern. Wählen Sie im Zweifel den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell