POL-MS: Verbotenes Rennen am Albersloher Weg - Polizei stoppt 55-jährigen Motorradfahrer

Münster (ots)

Am Freitagabend (27.06., 22:57 Uhr) haben Polizisten einen 55-jährigen Motorradfahrer gestoppt, nachdem dieser mit überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Überholmanövern auf dem Albersloher Weg gefahren ist.

Der Motorradfahrer fiel den Beamten auf Höhe der Straße "Am Haverkamp" auf, da er seinen Motor aufheulen ließ und stark beschleunigte. Mehrfach beschleunigte der Fahrer sein Krad und fuhr mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit in stadtauswärtige Richtung. Der Münsteraner fuhr im Slalom durch den Straßenverkehr und schlängelte sich um Autos, die in die gleiche Richtung fuhren. Die Beamten folgten dem 55-Jährigen mit Sondersignalen und stoppten ihn an der Straße "An den Loddenbüschen".

Die eingesetzten Beamten stellten das Motorrad sicher. Den 55-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die von dem Kradfahrer möglicherweise gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer (0251) / 275-0 zu melden.

