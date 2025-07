POL-MS: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs - Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Münster (ots) - Am Montagabend (30.06., 19.25 Uhr) ist es an der Kanalpromenade auf Höhe der Eulerstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen, die sich bei dem Unfall verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten sich die Radfahrer unter einer Kanalbrücke und stießen dabei zusammen. Infolge der Kollision stürzte ein 55-Jähriger in den Kanal und verletzte sich schwer. Er wurde durch den ...

mehr