Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte entwenden Schmuck beim Wohnungseinbruch

Mannheim (ots)

Eine Seniorin vermutete nach dem kurzen Betreten ihrer Wohnung am Mittwochabend, einen Einbruch und informierte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten bei ihrem Eintreffen Spuren fest, die einen Einbruch bestätigten. Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 20:30 Uhr eine oder mehrere bislang unbekannte Personen Zugang in ein Wohnhaus in der Augartenstraße, verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Wohnung und durchwühlten diese. Die Täterschaft erbeutete durch die Tat Schmuck in niedriger fünfstelliger Höhe. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

