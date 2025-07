POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Personen stehlen E-Bike - Zeugenaufruf - Korrekturmeldung

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gegen 11:15 Uhr fiel am Donnerstag einer Streife des Polizeireviers Sinsheim ein Kia auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Eichendorffstraße in Richtung Burgweg unterwegs war. Das Auto fuhr weiter in den Bereich des Burgwegs, der als Feldweg ausgewiesen ist, obwohl ...

mehr