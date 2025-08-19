Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Haft nach Diebstahl - Verurteilung am Folgetag

Recklinghausen (ots)

Zeugen konnten am Sonntagabend einen Mann nach einem Diebstahl aus einem Auto stellen - einen Tag später wurde der 42-Jährige verurteilt.

Gegen 20:45 Uhr konnte ein aufmerksamer Anwohner auf der Aegidistraße einen verdächtigen Mann beobachten, der die Fahrertür eines geparkten Autos öffnete, den Innenraum durchwühlte und ein Etui herausnahm. Der Mann hatte zuvor in mehrere Autos geschaut. Er lief weiter in Richtung Althansstraße und warf das Diebesgut kurz darauf wieder weg. Weitere Zeugen konnten den Mann kurze Zeit später stellen und informierten die Polizei.

Einen Tag später - am Montag - wurde der 42-Jährige, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, im beschleunigten Verfahren am AG Bottrop zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

