Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Bewohner bei Brand verletzt

Recklinghausen (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Freitagnachmittag (15:30 Uhr) zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße gerufen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich alle, bis auf einen Bewohner, bereits aus dem Gebäude auf die gegenüberliegende Straßenseite gerettet. Ein 58-Jähriger sprang aus seiner Wohnung im ersten Obergeschoss. Er musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Verletzung sind sowohl Folge des Feuers, als auch des Sprungs aus dem Gebäude.

Ermittler aus dem zuständigen Kriminalkommissariat sind heute für erste Ermittlungen vor Ort gewesen. Abschließende Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden.

Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

