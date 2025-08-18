PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahndung erledigt

POL-RE: Marl: Fahndung erledigt
Recklinghausen (ots)

Die Fotofahndung nach einem tatverdächtigen Mann, der in einen Kiosk an der Rathenaustraße einbrach, hat sich erledigt. Seine Identität steht nun fest. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

