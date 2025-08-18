PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Raub in Gladbeck - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Täter überfiel am Sonntag, 17. August, gegen 14.30 Uhr eine 53-Jährige Frau mit ihren zwei Enkeln im Kleinkindalter vor einem Haus in der Wiesenstraße in Gladbeck.

Vor der Haustür trat eine männliche Person an die Frau mit den Kindern heran, entriss ihre Handtasche und floh in Richtung Bottroper Straße. Der Tatverdächtige war von schlanker Statur, war etwa 175 - 180 cm groß, trug eine blaue Jacke und Jeans und hatte schulterlange Haare. Die Opfer blieben unverletzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Hendrik Matena
Telefon: 02361 55 1044
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

