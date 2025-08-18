Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer bei Unfall tödlich verunglückt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend ist ein 36-jähriger Autofahrer aus Reken bei einem Unfall auf der Wulfener Straße verstorben.

Der Mann war gegen 20:45 Uhr auf der Wulfener Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Mehrere Ersthelfer versuchten sofort Hilfe zu leisten. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Trotzdem verstarb der Mann noch vor Ort.

Die Polizei setzte ein Spezialteam zur Unfallaufnahme ein. Die Straße musste in beide Richtungen gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

