Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: 61-Jährige angetroffen - Fahndung erledigt
Recklinghausen (ots)
Seit Montag der laufenden Woche suchte die Recklinghäuser Polizei nach einer 61-Jährigen, die auf Medikamente und Sauerstoff angewiesen ist und nicht zu ihrer Wohnung zurückgekehrt war. Die Frau wurde heute durch eine Zeugin in Bottrop erkannt. Sie informierte die Polizei - die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.
