Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 61-Jährige angetroffen - Fahndung erledigt

POL-RE: Bottrop: 61-Jährige angetroffen - Fahndung erledigt
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Seit Montag der laufenden Woche suchte die Recklinghäuser Polizei nach einer 61-Jährigen, die auf Medikamente und Sauerstoff angewiesen ist und nicht zu ihrer Wohnung zurückgekehrt war. Die Frau wurde heute durch eine Zeugin in Bottrop erkannt. Sie informierte die Polizei - die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

