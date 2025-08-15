Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 61-Jährige angetroffen - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots)

Seit Montag der laufenden Woche suchte die Recklinghäuser Polizei nach einer 61-Jährigen, die auf Medikamente und Sauerstoff angewiesen ist und nicht zu ihrer Wohnung zurückgekehrt war. Die Frau wurde heute durch eine Zeugin in Bottrop erkannt. Sie informierte die Polizei - die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.

