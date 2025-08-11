Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht ++ A1: Mann überholt bei Stau auf dem Seitenstreifen und verursacht Unfall ++ 100 Fußballfans auf Rastanlage Ostetal: Mehrere Sachbeschädigungen festgestellt ++

++ Zeugen gesucht ++ A1: Mann überholt bei Stau auf dem Seitenstreifen und verursacht Unfall ++

BAB 1/Hollenstedt. Am 09.08.2025, gegen 13:43 Uhr, kam es auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Anschlussstelle Hollenstedt, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem weißen Mercedes (450 SL, älteres Modell) verbotswidrig auf dem Standstreifen an mehreren im Stau stehenden Fahrzeugen vorbei. Beim Wechsel vom Standstreifen auf den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Hollenstedt kollidierte er mit dem Pkw eines 38-jährigen Fahrers, der von der Autobahn abfahren wollte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei bittet um Hinweise: Wer wurde von dem Mercedes überholt oder kann Angaben zum Unfallhergang machen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04282/5087-0 zu melden.

++ 100 Fußballfans auf Rastanlage Ostetal: Mehrere Sachbeschädigungen festgestellt ++

BAB 1/Tiste. Am 08.08.2025, gegen 15:50 Uhr, traf die Polizei auf der Rastanlage Ostetal in Fahrtrichtung Bremen auf rund 100 Fußballfans eines Vereins der Regionalliga Nord. Mehrere von ihnen hatten Verkehrsschilder mit Fanstickern beklebt.

Durch Gespräche gelang es den Einsatzkräften, die Fans dazu zu bewegen, die Aufkleber eigenständig zu entfernen und ihren hinterlassenen Müll zu beseitigen. Anschließend setzten die Clubanhänger ihre Fahrt fort.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten frische Graffiti an Verkehrszeichen auf der Rastanlage fest. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

