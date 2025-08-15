PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drogen bei Durchsuchung sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Stadtmitte stellte die Polizei Drogen und Waffen sicher. Eine Frau aus Bottrop wurde vorläufig festgenommen.

Nach Hinweisen und Ermittlungen der Kripo ergab sich der Verdacht, dass eine 35-Jährige Frau aus Bottrop und ein gleichaltriger Mann mit Drogen handeln. Durch die Staatsanwaltschaft Essen wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung beantragt und vom Amtsgericht Essen erlassen - die Durchsuchung fand Mittwoch statt. Vor Ort konnte die Kripo unter anderem ca. 1 Kilo Amphetamin, einen Schlagring, einen Dolch und ein Luftgewehr auffinden und sicherstellen. In der Wohnung befanden sich außerdem mehrere, zunächst unbekannte Substanzen. Die Polizei und die Stadt Bottrop evakuierten vorsorglich Wohnhäuser und sperrten die Straße (Gustav-Ohm-Straße). Eine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt. Durch einen Spezialisten wurden die Substanzen kurze Zeit später als ungefährlich eingestuft. Sie wurden ebenfalls sichergestellt. Während des Einsatzes erschien die 35-jährige Tatverdächtige an der Wohnung. Sie wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 11:11

    POL-RE: Datteln: Betrug an der Haustür im letzten Moment verhindert

    Recklinghausen (ots) - Die Masche der Betrüger ist seit vielen Jahren bekannt, leider sind Kriminelle damit immer noch erfolgreich. Am Donnerstag hat eine Seniorin einen Betrug aber selber im letzten Moment noch verhindern können. Gegen 15:30 Uhr meldete sich eine angebliche Polizeibeamtin auf dem Festnetztelefon einer Seniorin aus dem Bereich Im Hötting. Inhalt des ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:27

    POL-RE: Bottrop: Raub auf Parfümerie - Polizei bittet um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub auf eine Parfümerie an der Hauptstraße fahndet die Polizei aktuell nach zwei Männern und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 12:00 Uhr betraten zwei vermummte Männer das Geschäft. Einer von ihnen forderte unter Vorhalt eines größeren Messers/Machete von einer Mitarbeiterin Bargeld. Der andere Mann stahl in dieser Zeit mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren