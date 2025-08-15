Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drogen bei Durchsuchung sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Stadtmitte stellte die Polizei Drogen und Waffen sicher. Eine Frau aus Bottrop wurde vorläufig festgenommen.

Nach Hinweisen und Ermittlungen der Kripo ergab sich der Verdacht, dass eine 35-Jährige Frau aus Bottrop und ein gleichaltriger Mann mit Drogen handeln. Durch die Staatsanwaltschaft Essen wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung beantragt und vom Amtsgericht Essen erlassen - die Durchsuchung fand Mittwoch statt. Vor Ort konnte die Kripo unter anderem ca. 1 Kilo Amphetamin, einen Schlagring, einen Dolch und ein Luftgewehr auffinden und sicherstellen. In der Wohnung befanden sich außerdem mehrere, zunächst unbekannte Substanzen. Die Polizei und die Stadt Bottrop evakuierten vorsorglich Wohnhäuser und sperrten die Straße (Gustav-Ohm-Straße). Eine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt. Durch einen Spezialisten wurden die Substanzen kurze Zeit später als ungefährlich eingestuft. Sie wurden ebenfalls sichergestellt. Während des Einsatzes erschien die 35-jährige Tatverdächtige an der Wohnung. Sie wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

