Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Zwei maskierte Täter überfielen am Sonntagabend eine Tankstelle - sie konnten mit Bargeld flüchten.

Gegen 22:45 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer eine Tankstelle an der Recklinghäuser Straße. Einer der beiden bedrohte den Angestellten im Verkaufsraum mit einer Schusswaffe. Er fordert das Bargeld aus der Kasse. Der Mitarbeiter öffnete die Kassenlade, einer der beiden Täter nahm das Bargeld aus der Kasse. Außerdem nahmen sie Tabakwaren mit. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Wohngebiet Ecksteins Hof.

Der Angestellte blieb unverletzt.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,70 m groß, sportliche Figur, auffallend kräftige dunkle Augenbrauen, schwarze Trainingsanzughose mit Emblem, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Sportschuhe, grauer Schal vor Mund und Nase, Kapuze über den Kopf gezogen, schwarze Schusswaffe

2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,70 m groß, sportliche Figur, auffallend kräftige dunkle Augenbrauen, schwarze Trainingsanzughose, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Sportschuhe, schwarzer Schal vor Mund und Nase, Kapuze über den Kopf gezogen

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

