Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Oer-Erkenschwick: Betrug zum Nachteil einer Seniorin - Fahndung mit Phantombild
Recklinghausen (ots)
Ein unbekannter Mann gab sich am 21. Juli des laufenden Jahres einer Seniorin gegenüber am Telefon als Polizeibeamter aus. Die Frau wohnt im Stadtteil Klein-Erkenschwick. Am Telefon erzählte der angebliche Polizeibeamte von einem schweren Verkehrsunfall, den der Sohn der Seniorin verursacht haben soll. Um eine Haft zu verhindern, sollte die Frau eine hohe Kaution hinterlegen.
Im weiteren Verlauf holte ein unbekannter Mann Bargeld an der Tür der Seniorin ab. (vergleiche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6081513)
Durch die Geschädigte konnte der Tatverdächtige beschrieben werden. Aus der Beschreibung fertigten Experten der Polizei ein Phantombild. Das Bild finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/177680
Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell