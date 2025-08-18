Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Betrug zum Nachteil einer Seniorin - Fahndung mit Phantombild

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann gab sich am 21. Juli des laufenden Jahres einer Seniorin gegenüber am Telefon als Polizeibeamter aus. Die Frau wohnt im Stadtteil Klein-Erkenschwick. Am Telefon erzählte der angebliche Polizeibeamte von einem schweren Verkehrsunfall, den der Sohn der Seniorin verursacht haben soll. Um eine Haft zu verhindern, sollte die Frau eine hohe Kaution hinterlegen.

Im weiteren Verlauf holte ein unbekannter Mann Bargeld an der Tür der Seniorin ab. (vergleiche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6081513)

Durch die Geschädigte konnte der Tatverdächtige beschrieben werden. Aus der Beschreibung fertigten Experten der Polizei ein Phantombild. Das Bild finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177680

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell