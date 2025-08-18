Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann an Kiosk überfallen

Recklinghausen (ots)

Am Abend des 17. August griff eine Gruppe von 8-10 Jugendlichen gegen 17 Uhr einen 49-jährigen Mann aus Gladbeck vor einem Kiosk in der Humboldstraße an. Nach zunächst verbalen Anfeindungen sollen die Jugendlichen den Mann geschlagen und getreten haben. Dabei wurde ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche entwendet und das Geld daraus gestohlen. Das Opfer wurde leicht verletzt, medizinische Hilfe war jedoch nicht erforderlich. Es konnte nur einer der Täter beschrieben werden, dieser war ungefähr 15 Jahre alt und trug einen kurzen, rostfarbenen Jogginganzug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell