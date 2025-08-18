Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck: Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Am frühen Samstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in ein Geschäft auf der Borkener Straße einzubrechen. Eine aufmerksame Zeugin konnte gegen 05:25 Uhr zwei Männer beobachten, die an der Eingangstür hebelten. Als sie scheiterten, flüchteten sie zusammen mit einer Frau, die offenbar im Nahbereich wartete. Die beiden Männer waren stämmig und ca. 1,83 Meter groß. Einer von ihnen hatte auffällig blonde Haare.

Gladbeck:

In der Zeit von Freitagnachmittag (17:00 Uhr) bis Sonntagmorgen gelangten unbekannte Täter in ein Berufskolleg an der Halterner Straße. Nach ersten Erkenntnissen flexten die Unbekannten ein Metallgitter auf und gelangten so in einen Heizungsraum. Dort montierten sie sämtliche Kabel ab - ließen diese aber in einem Flur zurück. Ob die Täter Diebesgut mitnahmen ist aktuell noch unklar.

Die Polizei bittet unter der Tel.: 0800/2361 111 um Hinweise zu den Vorfällen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell