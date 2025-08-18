PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck: Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Am frühen Samstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in ein Geschäft auf der Borkener Straße einzubrechen. Eine aufmerksame Zeugin konnte gegen 05:25 Uhr zwei Männer beobachten, die an der Eingangstür hebelten. Als sie scheiterten, flüchteten sie zusammen mit einer Frau, die offenbar im Nahbereich wartete. Die beiden Männer waren stämmig und ca. 1,83 Meter groß. Einer von ihnen hatte auffällig blonde Haare.

Gladbeck:

In der Zeit von Freitagnachmittag (17:00 Uhr) bis Sonntagmorgen gelangten unbekannte Täter in ein Berufskolleg an der Halterner Straße. Nach ersten Erkenntnissen flexten die Unbekannten ein Metallgitter auf und gelangten so in einen Heizungsraum. Dort montierten sie sämtliche Kabel ab - ließen diese aber in einem Flur zurück. Ob die Täter Diebesgut mitnahmen ist aktuell noch unklar.

Die Polizei bittet unter der Tel.: 0800/2361 111 um Hinweise zu den Vorfällen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:08

    POL-RE: Bottrop: Goldkette vom Hals gerissen - Polizei sucht Zeugen

    Recklinghausen (ots) - Am frühen Samstagnachmittag kam es am Ostring zu einem Raub. Eine 67-jährige Frau aus Bottrop hielt sich gegen 14:10 auf dem Gehweg vor ihrer Wohnung auf, als ein älterer grauer VW Golf neben ihr hielt. Aus dem Auto wurde sie von zwei Männern nach dem Weg zum Marienhospital Bottrop gefragt. Da sie den Weg jedoch nicht beschreiben konnte, ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:19

    POL-RE: Gladbeck: Raub in Gladbeck - Polizei sucht Zeugen

    Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Täter überfiel am Sonntag, 17. August, gegen 14.30 Uhr eine 53-Jährige Frau mit ihren zwei Enkeln im Kleinkindalter vor einem Haus in der Wiesenstraße in Gladbeck. Vor der Haustür trat eine männliche Person an die Frau mit den Kindern heran, entriss ihre Handtasche und floh in Richtung Bottroper Straße. Der Tatverdächtige war von schlanker Statur, war etwa 175 - 180 cm groß, ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:17

    POL-RE: Gladbeck: Mann an Kiosk überfallen

    Recklinghausen (ots) - Am Abend des 17. August griff eine Gruppe von 8-10 Jugendlichen gegen 17 Uhr einen 49-jährigen Mann aus Gladbeck vor einem Kiosk in der Humboldstraße an. Nach zunächst verbalen Anfeindungen sollen die Jugendlichen den Mann geschlagen und getreten haben. Dabei wurde ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche entwendet und das Geld daraus gestohlen. Das Opfer wurde leicht verletzt, medizinische Hilfe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren