Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Goldkette vom Hals gerissen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Samstagnachmittag kam es am Ostring zu einem Raub. Eine 67-jährige Frau aus Bottrop hielt sich gegen 14:10 auf dem Gehweg vor ihrer Wohnung auf, als ein älterer grauer VW Golf neben ihr hielt. Aus dem Auto wurde sie von zwei Männern nach dem Weg zum Marienhospital Bottrop gefragt. Da sie den Weg jedoch nicht beschreiben konnte, holte sie ihren 65-jährigen Mann dazu. Als dieser den beiden Unbekannten den Weg erklärte, drängten sie ihm Geld und Schmuck auf. Dabei hielt der Beifahrer den Bottroper am Arm fest und riss ihm dann seine Goldkette vom Hals. Im Anschluss flüchtete das Auto über den Ostring in Richtung Beckstraße.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Beifahrer:

Anfang 20, 1,70 m groß, schlanke Statur, Bart, helle Bekleidung Fahrer: Anfang 20, schlanke Statur

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Recklinghausen unter 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell