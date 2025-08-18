PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

In den frühen Morgenstunden des 17.08.2025 kam es in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Batenbrock zu einem vollendeten Tötungsdelikt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, verletzte der 30-jährige, deutsche Tatverdächtige aus Bottrop seine 59-jährige Mutter derart schwer, dass sie noch am Tatort verstarb. Der Tatverdächtige wurde am Tatort durch die eingesetzten Beamten festgenommen.

Es wurde eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Recklinghausen eingesetzt.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Essen wurde der Tatverdächtige am 18.08.2025 dem zuständigen Haftrichter des AG Essen vorgeführt und ein Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags gegen ihn erlassen.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiterhin an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

