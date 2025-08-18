PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes gesucht - Fahndung mit Fotos

  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am 07.08.2025 im Stadtteil Röllinghausen sucht die Polizei Recklinghausen jetzt mit Fotos nach einem dritten Tatverdächtigen. Zwei Männer, die mit der Tat in Verbindung stehen sollen, konnten bereits festgenommen werden.

Fotos eines dritten Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177824

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 26361 111 entgegen.

Die bisherigen Presserklärungen finden Sie unter den folgenden Links:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6092444

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6093158

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

  • 18.08.2025 – 15:23

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Bewohner bei Brand verletzt

    Recklinghausen (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden am Freitagnachmittag (15:30 Uhr) zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße gerufen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich alle, bis auf einen Bewohner, bereits aus dem Gebäude auf die gegenüberliegende Straßenseite gerettet. Ein 58-Jähriger sprang aus seiner Wohnung im ersten Obergeschoss. Er musste mit schweren Verletzungen in ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:34

    POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in U-Haft

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen. In den frühen Morgenstunden des 17.08.2025 kam es in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Batenbrock zu einem vollendeten Tötungsdelikt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, verletzte der 30-jährige, deutsche Tatverdächtige aus Bottrop seine 59-jährige Mutter derart schwer, dass sie noch ...

    mehr
