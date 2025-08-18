Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes gesucht - Fahndung mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Nach einem versuchten Tötungsdelikt am 07.08.2025 im Stadtteil Röllinghausen sucht die Polizei Recklinghausen jetzt mit Fotos nach einem dritten Tatverdächtigen. Zwei Männer, die mit der Tat in Verbindung stehen sollen, konnten bereits festgenommen werden.
Fotos eines dritten Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/177824
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 26361 111 entgegen.
Die bisherigen Presserklärungen finden Sie unter den folgenden Links:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6092444
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6093158
