Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Waltrop: Mann schwer verletzt - Polizei such Zeugen
Recklinghausen (ots)
Am späten Dienstagabend wurde ein Mann aus Waltrop angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.
Der 51-Jährige war gegen 23:30 Uhr am Raiffeisenplatz unterwegs und lief zu seinem Auto. Plötzlich wurde er von mehreren unbekannten Tätern - vermutlich Männer - angegriffen. Sie schlugen und traten ihn, bis er zu Boden ging. Als die Unbekannten von ihm abließen, flüchtete sich der Waltroper in sein Auto und fuhr davon. Kurze Zeit später informierte er die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.
Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben machen kann, wird gebeten die Polizei anzurufen. Hinweistelefon: 0800/2361 111
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell