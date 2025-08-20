Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mann schwer verletzt - Polizei such Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am späten Dienstagabend wurde ein Mann aus Waltrop angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Der 51-Jährige war gegen 23:30 Uhr am Raiffeisenplatz unterwegs und lief zu seinem Auto. Plötzlich wurde er von mehreren unbekannten Tätern - vermutlich Männer - angegriffen. Sie schlugen und traten ihn, bis er zu Boden ging. Als die Unbekannten von ihm abließen, flüchtete sich der Waltroper in sein Auto und fuhr davon. Kurze Zeit später informierte er die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben machen kann, wird gebeten die Polizei anzurufen. Hinweistelefon: 0800/2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell