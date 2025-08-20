PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mann schwer verletzt - Polizei such Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am späten Dienstagabend wurde ein Mann aus Waltrop angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Der 51-Jährige war gegen 23:30 Uhr am Raiffeisenplatz unterwegs und lief zu seinem Auto. Plötzlich wurde er von mehreren unbekannten Tätern - vermutlich Männer - angegriffen. Sie schlugen und traten ihn, bis er zu Boden ging. Als die Unbekannten von ihm abließen, flüchtete sich der Waltroper in sein Auto und fuhr davon. Kurze Zeit später informierte er die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben machen kann, wird gebeten die Polizei anzurufen. Hinweistelefon: 0800/2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 08:23

    POL-RE: Dorsten: sexuelle Belästigung im Bus

    Recklinghausen (ots) - Am Dienstagabend wurde eine 16-Jährige aus Dorsten von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt. Gegen 22:10 Uhr stieg die Dorstenerin zusammen mit zwei Freundinnen am Busbahnhof in Dorsten in einen Bus (Fahrtrichtung Wulfen) ein. Als sie gegen 22:30 Uhr an der Haltestelle Großer Ring aussteigen wollte, fasste sie ein Fahrgast an ihr Gesäß und zog an ihrem Rock. Der Mann steig ebenfalls ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:20

    POL-RE: Oer-Erkenschwick: Frau belästigt - Polizei bittet um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Mann machen können, der heute Vormittag eine Frau sexuell belästigt hat. Eine 27-Jährige aus Oer-Erkenschwick hielt sich gegen 10:00 Uhr an einer Haltestelle am Berliner Platz auf. Plötzlich näherte sich ein Mann, berührte sie an den Oberschenkeln und versuchte sie zu küssen. Er fragte die ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:30

    POL-RE: Waltrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Waltrop Bislang unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus Im Hirschkamp ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten Sie eine Terrassentür auf. Zu dem Einbruch kam es zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter mindestens Schmuck mit. Um 03:20 Uhr in der Nacht zu Dienstag brachen vier unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Leveringhäuser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren