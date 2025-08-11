PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250811.1 Kiel/ Kreis Plön: Bilanz der Roadpol Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit und Aggression

Kiel/ Kreis Plön (ots)

Zwischen dem 04.08.2025 und dem 10.08.2025 führten Polizeibeamtinnen und - beamte der Polizeidirektion Kiel sowohl im Kieler Stadtgebiet als auch im Kreis Plön verstärkt Verkehrskontrollen durch. Die Überwachung erfolgte durch mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Anhaltekontrollen.

In unregelmäßigen Abständen finden Roadpol Kontrollwochen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Die europaweit abgestimmte "Roadpol-Speed" hatte dieses Mal die Geschwindigkeitsüberwachung sowie Aggressionsdelikte im Straßenverkehr im Fokus.

An sieben Tagen fanden im Stadtgebiet Kiel und an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Kreis Plön Geschwindigkeitsmessungen durch Polizeibeamtinnen und - beamte als auch automatisiert statt. Zudem führten die Einsatzkräfte an fünf verschiedenen Orten Anhaltekontrollen durch. Insgesamt kontrollierten sie in dem Zeitraum 12.573 Fahrzeuge.

Insgesamt überschritten 1192 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit, 8 davon mündeten in einem Fahrverbot. Dabei fuhren die Fahrzeugführer in drei Fällen innerorts und in vier Fällen außerorts zu schnell. Unter den 1192 Fahrzeugen sind 32 Kradfahrer, wovon einer ein Fahrverbot erhielt. Bei 97 Fahrzeugen kontrollierten die Einsatzkräfte die Geschwindigkeit, die restlichen Fahrzeuge wurden automatisiert eingemessen.

Weitere Verkehrskontrollen sind auch außerhalb der koordinierten Roadpol Kontrollwochen im Bereich der PD Kiel vorgesehen.

Alina Kelbing

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 17:02

    POL-KI: 250810.1 Kiel: Heimspiel Holstein Kiel gegen Arminia Bielefeld

    Kiel (ots) - Das Fußballspiel zwischen Holstein Kiel und Arminia Bielefeld im fast ausverkauften Holstein-Stadion verlief weitestgehend störungsfrei. Die Fans aus Ostwestfalen-Lippe hatten das Gästekontingent komplett ausgeschöpft und sind bereits am Vormittag an die Förde gereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Einsatzkräfte der Polizei Schleswig-Holstein ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:34

    POL-KI: 250808.1 Kiel: Zeuginnen und Zeugen nach Raub in Hassee gesucht

    Kiel (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es in der Rendsburger Landstraße Ecke Waldwiesenstraße zu einem Raub. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 09:15 Uhr die Rendsburger Landstraße entlang gegangen, als ein ihm unbekannter Mann von hinten mit seinem Fahrrad ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:39

    POL-KI: 250807. 2 Kiel/ Kreis Plön: Einladung zur Veranstaltung "Polizei Inside"

    Kiel/ Kreis Plön (ots) - Die Polizeidirektion Kiel führt in knapp zwei Wochen eine Informationsveranstaltung für potentielle Bewerberinnen und Bewerber für die Landespolizei Schleswig-Holstein durch. Angesprochen sind daher alle Interessierten zwischen 15 und 47 Jahren. Bei der Veranstaltungsreihe "Polizei Inside" haben interessierte Personen am Dienstag, 19. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren