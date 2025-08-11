Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250811.1 Kiel/ Kreis Plön: Bilanz der Roadpol Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit und Aggression

Kiel/ Kreis Plön (ots)

Zwischen dem 04.08.2025 und dem 10.08.2025 führten Polizeibeamtinnen und - beamte der Polizeidirektion Kiel sowohl im Kieler Stadtgebiet als auch im Kreis Plön verstärkt Verkehrskontrollen durch. Die Überwachung erfolgte durch mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Anhaltekontrollen.

In unregelmäßigen Abständen finden Roadpol Kontrollwochen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Die europaweit abgestimmte "Roadpol-Speed" hatte dieses Mal die Geschwindigkeitsüberwachung sowie Aggressionsdelikte im Straßenverkehr im Fokus.

An sieben Tagen fanden im Stadtgebiet Kiel und an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Kreis Plön Geschwindigkeitsmessungen durch Polizeibeamtinnen und - beamte als auch automatisiert statt. Zudem führten die Einsatzkräfte an fünf verschiedenen Orten Anhaltekontrollen durch. Insgesamt kontrollierten sie in dem Zeitraum 12.573 Fahrzeuge.

Insgesamt überschritten 1192 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit, 8 davon mündeten in einem Fahrverbot. Dabei fuhren die Fahrzeugführer in drei Fällen innerorts und in vier Fällen außerorts zu schnell. Unter den 1192 Fahrzeugen sind 32 Kradfahrer, wovon einer ein Fahrverbot erhielt. Bei 97 Fahrzeugen kontrollierten die Einsatzkräfte die Geschwindigkeit, die restlichen Fahrzeuge wurden automatisiert eingemessen.

Weitere Verkehrskontrollen sind auch außerhalb der koordinierten Roadpol Kontrollwochen im Bereich der PD Kiel vorgesehen.

