PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250807. 2 Kiel/ Kreis Plön: Einladung zur Veranstaltung "Polizei Inside"

Kiel/ Kreis Plön (ots)

Die Polizeidirektion Kiel führt in knapp zwei Wochen eine Informationsveranstaltung für potentielle Bewerberinnen und Bewerber für die Landespolizei Schleswig-Holstein durch. Angesprochen sind daher alle Interessierten zwischen 15 und 47 Jahren.

Bei der Veranstaltungsreihe "Polizei Inside" haben interessierte Personen am Dienstag, 19. August 2025 um 16:30 Uhr die Gelegenheit, mit Einstellungsberaterinnen und -beratern ins persönliche Gespräch zu kommen, sich aus erster Hand über den Polizeiberuf sowie über den Ablauf des Einstellungsverfahrens zu informieren. Zudem bekommen sie einen Einblick in die praktische Arbeit der Polizei.

Der jetzige Termin findet in den Räumlichkeiten des Polizeibezirksreviers Kiel statt. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellen bei der kommenden Veranstaltung die vielfältigen Aufgabenbereiche und Einsatzmittel speziell aus den Bereichen des Umweltschutzes, des Diensthundewesens sowie des Unfalldienstes vor. Darüber hinaus stehen Motorräder und E-Bikes zum Anschauen zur Verfügung.

Für die Veranstaltung stehen insgesamt 30 Plätze zur Verfügung. Es wird um eine Anmeldung gebeten. Darüber hinaus muss an dem Veranstaltungstag ein Ausweisdokument mitgeführt werden. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen hier bereit: https://t1p.de/InsidePBR

Interessierte haben unabhängig von der Veranstaltung jederzeit die Möglichkeit, Einstellungsberaterinnen und -berater zu kontaktieren und sich über das Bewerbungsverfahren zu informieren. Zu der Kontaktliste geht es hier: https://t1p.de/BeraterEinstellung

Alina Kelbing

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 08:58

    POL-KI: 250807.1 Kiel: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall mit Motorradfahrer gesucht

    Kiel (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag kam es in der Eckernförder Straße Ecke Schneiderkamp zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Fahrradfahrer. Der Motorradfahrer verletzte sich dadurch leicht. Der Verkehrsunfalldienst nahm die Ermittlungen auf. Nach Angaben des Motorradfahrers habe er am 31. Juli gegen 18:50 Uhr die Straße ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 13:35

    POL-KI: 250804.3 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Raub

    Kiel (ots) - Sonntagabend kam es zu einem schweren Raub in einem Imbiss am Exerzierplatz. Ein Täter bedrohte den Verkäufer eines Imbisses und schlug diesen, bevor er aus der Kasse Bargeld entnahm. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach Angaben des 42-Jährigen habe gegen 21:40 Uhr eine männliche Person den Imbiss betreten und ihm unvermittelt einen Schlag in die Magengegend versetzt. Zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren