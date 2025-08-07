Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250807. 2 Kiel/ Kreis Plön: Einladung zur Veranstaltung "Polizei Inside"

Kiel/ Kreis Plön (ots)

Die Polizeidirektion Kiel führt in knapp zwei Wochen eine Informationsveranstaltung für potentielle Bewerberinnen und Bewerber für die Landespolizei Schleswig-Holstein durch. Angesprochen sind daher alle Interessierten zwischen 15 und 47 Jahren.

Bei der Veranstaltungsreihe "Polizei Inside" haben interessierte Personen am Dienstag, 19. August 2025 um 16:30 Uhr die Gelegenheit, mit Einstellungsberaterinnen und -beratern ins persönliche Gespräch zu kommen, sich aus erster Hand über den Polizeiberuf sowie über den Ablauf des Einstellungsverfahrens zu informieren. Zudem bekommen sie einen Einblick in die praktische Arbeit der Polizei.

Der jetzige Termin findet in den Räumlichkeiten des Polizeibezirksreviers Kiel statt. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellen bei der kommenden Veranstaltung die vielfältigen Aufgabenbereiche und Einsatzmittel speziell aus den Bereichen des Umweltschutzes, des Diensthundewesens sowie des Unfalldienstes vor. Darüber hinaus stehen Motorräder und E-Bikes zum Anschauen zur Verfügung.

Für die Veranstaltung stehen insgesamt 30 Plätze zur Verfügung. Es wird um eine Anmeldung gebeten. Darüber hinaus muss an dem Veranstaltungstag ein Ausweisdokument mitgeführt werden. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen hier bereit: https://t1p.de/InsidePBR

Interessierte haben unabhängig von der Veranstaltung jederzeit die Möglichkeit, Einstellungsberaterinnen und -berater zu kontaktieren und sich über das Bewerbungsverfahren zu informieren. Zu der Kontaktliste geht es hier: https://t1p.de/BeraterEinstellung

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell