POL-KI: 250808.1 Kiel: Zeuginnen und Zeugen nach Raub in Hassee gesucht

Kiel (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es in der Rendsburger Landstraße Ecke Waldwiesenstraße zu einem Raub. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 09:15 Uhr die Rendsburger Landstraße entlang gegangen, als ein ihm unbekannter Mann von hinten mit seinem Fahrrad an ihn heran gefahren sei. Dieser habe den 89-jährigen Geschädigten angesprochen und habe ihm seine Hilfe angeboten. Er habe diese jedoch abgelehnt. Unvermittelt habe der unbekannte Mann den 89-Jährigen in den sogenannten Schwitzkasten genommen. Beide Personen seien gegen einen am Straßenrand abgeparkten PKW gefallen und seien daraufhin auf den Gehweg gestürzt. Dabei habe der Unbekannte in die Gesäßtasche des Geschädigten gegriffen und habe Bargeld und persönliche Gegenstände geraubt. Im Anschluss sei der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung führte diese nicht zum Auffinden des Täters.

Der Beschuldigte sei zwischen 20 und 30 Jahre alt, habe eine schlanke Statur, sei etwa 170cm groß, habe ein ausländisches Erscheinungsbild, welches der Geschädigte nicht näher einordnen konnte, und habe schlechtes Deutsch mit Akzent gesprochen. Während der Tat habe er eine beigefarbene Hose sowie ein helles Sporthemd mit kurzen Ärmeln getragen und ein Fahrrad mitgeführt.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und sucht Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Beschuldigten geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0431 / 160 3333 zu melden.

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

