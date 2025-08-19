Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Frau belästigt - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Mann machen können, der heute Vormittag eine Frau sexuell belästigt hat. Eine 27-Jährige aus Oer-Erkenschwick hielt sich gegen 10:00 Uhr an einer Haltestelle am Berliner Platz auf. Plötzlich näherte sich ein Mann, berührte sie an den Oberschenkeln und versuchte sie zu küssen. Er fragte die 27-Jährige mehrfach nach Geld.

Personenbeschreibung:

-ca. 1,70 Meter - 40-50 Jahre alt - adipös - 3-4 Tage-Bart - Jeanshose - dunkelgrünes Shirt

Wer Angaben zum Vorfall und/oder dem Unbekannten machen kann, wird gebeten die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111.

