POL-ROW: ++ Zwei Mädchen auf dem E-Scooter kollidieren mit Auto ++ Vorfahrt missachtet - 27-jährige Frau bei Unfall verletzt ++

Zwei Mädchen auf dem E-Scooter kollidieren mit Auto

Bremervörde. Bei dem Zusammenstoß eines Pkw mit einem E-Scooter ist am Dienstagmittag ein 12-jähriges Mädchen verletzt worden. Ein 82-jähriger Autofahrer hatte gegen 13.20 Uhr mit seinem Mercedes aus der Straße "Am Bahnhof Süd" nach rechts in die Gnarrenburger Straße einbiegen wollen. Dabei übersah er die vorfahrtberechtigte 12-Jährige. Das Mädchen war gemeinsam mit einer ebenfalls 12-Jährigen mit ihrem Elektroroller auf dem Geh- und Radweg an der Gnarrenburger Straße unterwegs. Die 12-jährige Fahrerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen an ihren Händen und am Knie. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über eintausend Euro.

Vorfahrt missachtet - 27-jährige Frau bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Mittelteich" ist am Dienstagmittag eine 27-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war dort gegen 13 Uhr mit ihrem BMW unterwegs, als ihr von der 67-jährigen Fahrerin eines VW up! die Vorfahrt genommen worden. Die Fahrerin des BMW zog sich leichte Verletzungen an ihrer Hand zu und wurde im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über viertausend Euro.

Rennrad aus Garage geklaut

Zeven. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Fahrrad aus der Garage eines Wohnhauses am Richard-Wagner-Weg gestohlen. Das lila-grau-silberfarbene Rennrad der Marke Peugeot von Typ Performance stand in unverschlossen in einem Lagerraum der Garage. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa eintausend Euro aus.

