Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Einbruch in ein Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (22.08.2025) 19.00 Uhr und Sonntag (24.08.2025) 18.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter vermutlich über die Balkontüre im zweiten Obergeschoss Zugang zu einer Wohnung in der Waldeckstraße in Sersheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließen die Täter alle Rollläden der Wohnung herunter. Anschließend durchwühlten sie nahezu sämtliche Möbel und erbeuteten Schmuck, Münzen, Bankkarten und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

