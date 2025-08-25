PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Einbruch in ein Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (22.08.2025) 19.00 Uhr und Sonntag (24.08.2025) 18.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter vermutlich über die Balkontüre im zweiten Obergeschoss Zugang zu einer Wohnung in der Waldeckstraße in Sersheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließen die Täter alle Rollläden der Wohnung herunter. Anschließend durchwühlten sie nahezu sämtliche Möbel und erbeuteten Schmuck, Münzen, Bankkarten und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren