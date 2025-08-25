PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand eines mobilen Toilettenhäuschens

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (23.08.2025) gegen 16.00 Uhr entzündeten bislang unbekannte Täter eine mobile Toilette in der Turmstraße in Böblingen. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Brand. Das Feuer zerstörte das WC-Häuschen vollständig, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder via Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

