Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (22.08.2025) 14:00 Uhr und Montag (25.08.2025) 09:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Carl-Benz-Straße in Bissingen ein. Unter Krafteinwirkung überwunden die Täter zunächst ein Fenster einer Lagerhalle um sich Zutritt zu dieser zu verschaffen. Hier fuhren sie mit einem abgestellten Gabelstapler und verwüsteten die Halle. Ob die Täter Beute machten sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

