Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Vereinsgebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (24.08.2025) 22:00 Uhr und Montag (25.08.2025) 09:00 Uhr drangen noch unbekannte Täter in ein Vereinsgebäude in der Straße "Im Moldengraben" in Kornwestheim ein. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher in ein Nebengebäude auf dem Vereinsgelände. Im Inneren brachen die Unbekannten eine Türe zu einem Aufenthaltsraum auf. Hierbei erbeuteten sie mutmaßlich eine vorgefundene Kasse mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell