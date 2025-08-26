PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Einbruch in Vereinsheim

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (25.08.2025) brachen noch unbekannte Täter in ein Vereinsheim im Eisengriffweg in Rutesheim ein. Um in das Innere des Gaststättenbereichs zu gelangen, hebelten die Unbekannten ein Fenster im Bereich der Terrasse auf. In der Gaststätte brachen sie eine Geldkassette und im Treppenhaus anschließend einen Getränkeautomaten auf. Das enthaltene Bargeld ließen sie mitgehen. Danach verschafften die Einbrecher Zugang in das Büro des Vereins und durchwühlten das Mobiliar. Hierbei fiel ihnen eine weitere Geldkassette in die Hände, deren Inhalt sie ebenfalls stahlen. Die Unbekannten hinterließen einen geschätzten Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro und erbeuteten rund 500 Euro Bargeld. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

